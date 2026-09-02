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Ligue 1

Frank McCourt ne veut pas vendre l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Frank McCourt @Maxppp

Après dix ans passés à la tête de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt semble avoir décidé de ne plus dépenser sans compter. Après les mercatos de folies du tandem Longoria-Benatia, le club phocéen a dû passer son été à vendre sans pouvoir recruter afin de rééquilibrer ses comptes. Cependant, cette cure d’austérité ne signifie pas que l’Américain cherche à vendre l’OM. Le président Stéphane Richard l’a confirmé, mais a confié que le Bostonien cherchait bien de nouveaux actionnaires.

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« Fermer le robinet, non. Il s’est engagé à couvrir les pertes prévisionnelles de la saison à venir. Il ne ferme pas le robinet. (…) Pour moi, Frank McCourt est un actionnaire présent, engagé. Il le démontre pour la saison qui vient. Il a déjà annoncé qu’il était prêt à accueillir des partenaires au capital de l’OM. Il y a des réflexions. Mais pas de contact. On n’a pas engagé de démarche particulière. Le club n’est pas à vendre. Une ligne a été fixée. Elle consiste à dire, après 10 ans passés comme unique actionnaire du club, qu’il est temps pour lui d’accueillir des partenaires au sein du club », a-t-il déclaré au micro de RMC.

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