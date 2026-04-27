Menu Rechercher
Commenter 31
Ligue 1

OM : la nouvelle statistique catastrophique d’Habib Beye

Par Allan Brevi
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp
Marseille 1-1 Nice

Alors que l’OM pensait tenir une victoire précieuse pour recoller dans la course à la Ligue des Champions, les Marseillais ont finalement été rejoints en toute fin de match par Nice (1-1), ce dimanche soir au Vélodrome. Malgré l’ouverture du score de Pierre-Emile Höjbjerg à l’heure de jeu, les hommes d’Habib Beye ont craqué sur un penalty transformé par Elye Wahi dans les derniers instants, laissant filer deux points lourds de conséquences au classement.

La suite après cette publicité

Ce nouveau contretemps vient surtout alourdir un constat préoccupant pour le technicien marseillais. Habib Beye ne totalise que 13 points après ses 9 premiers matchs officiels sur le banc de l’OM en Ligue 1, soit les pires débuts pour un entraîneur arrivé en cours de saison au club phocéen dans l’élite depuis Franck Passi en 2016 (13). Une dynamique qui fragilise un peu plus les ambitions européennes de Marseille à trois journées de la fin…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (31)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier