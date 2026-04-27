OM : la nouvelle statistique catastrophique d’Habib Beye

Alors que l’OM pensait tenir une victoire précieuse pour recoller dans la course à la Ligue des Champions, les Marseillais ont finalement été rejoints en toute fin de match par Nice (1-1), ce dimanche soir au Vélodrome. Malgré l’ouverture du score de Pierre-Emile Höjbjerg à l’heure de jeu, les hommes d’Habib Beye ont craqué sur un penalty transformé par Elye Wahi dans les derniers instants, laissant filer deux points lourds de conséquences au classement.

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Ce nouveau contretemps vient surtout alourdir un constat préoccupant pour le technicien marseillais. Habib Beye ne totalise que 13 points après ses 9 premiers matchs officiels sur le banc de l’OM en Ligue 1, soit les pires débuts pour un entraîneur arrivé en cours de saison au club phocéen dans l’élite depuis Franck Passi en 2016 (13). Une dynamique qui fragilise un peu plus les ambitions européennes de Marseille à trois journées de la fin…