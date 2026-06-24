Maxime Dupé revient à Nantes

Le FC Nantes a officialisé ce mercredi le retour de Maxime Dupé. Formé chez les Canaris, il avait quitté le club en 2020 pour rejoindre Clermont, puis Toulouse, Anderlecht et Nice. La saison passée, Claude Puel en avait même fait son titulaire après le départ de Yehvann Diouf à la CAN. À 33 ans, Dupé va venir apporter son expérience à Nantes, relégué en Ligue 2.

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⇢ Il est de retour.



Maxime Dupé revient défendre les couleurs du FC Nantes.#OnEstNantes — FC Nantes (@FCNantes) June 24, 2026

«Maxime Dupé fait son retour au FC Nantes ! Le gardien de 33 ans, libre de tout contrat, s’est engagé pour une durée de 2 ans avec les Canaris. Après son départ en 2019, l’ex-portier de l’OGC Nice revient à la Jonelière et devient la deuxième recrue du FC Nantes de ce mercato estival», écrit Nantes dans son communiqué.