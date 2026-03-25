Seedorf, Kluivert… le Suriname sort le grand jeu pour aller à la Coupe du Monde 2026

Au moment d’aborder le barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2026, le Suriname ravive un vieux fantasme du football mondial d’une diaspora capable de constituer une sélection absolument redoutable. Dans les rues d’Amsterdam, Rotterdam ou Utrecht, les racines surinamaises sont partout dans le football néerlandais. Si tous ces talents avaient porté le maillot rouge et vert du petit pays sud-américain, la sélection aurait probablement affiché un visage radicalement différent. Des joueurs comme Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum, Xavi Simons, Ryan Gravenberch ou encore Donyell Malen possèdent tous des liens familiaux avec le pays. La liste pourrait encore s’allonger avec Noa Lang ou Steven Bergwijn. Pendant longtemps, cette richesse potentielle est restée un rêve impossible, coincée entre règles d’éligibilité strictes et trajectoires individuelles tournées vers les Pays-Bas. Mais aujourd’hui, à l’heure où la sélection surinamaise tente de décrocher la première qualification de son histoire pour la Coupe du Monde 2026, cette diaspora devient enfin un levier concret pour transformer l’ambition en réalité.

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Pour comprendre cette situation singulière, il faut revenir à l’histoire même du Suriname. Ancienne colonie néerlandaise jusqu’à son indépendance en 1975, le pays entretient depuis des liens étroits avec les Pays-Bas. La langue officielle y est toujours le néerlandais et une importante partie de la population a migré vers l’Europe au moment de l’indépendance. Ce mouvement migratoire a profondément marqué le football. Un grand nombre d’enfants de la diaspora ont été formés dans les académies néerlandaises, réputées pour leur rigueur technique et tactique. Le Suriname évolue pourtant dans la zone CONCACAF malgré sa position géographique en Amérique du Sud, ce qui renforce encore son identité footballistique hybride. Sur le terrain, cette influence se ressent directement avec des schémas en 4-3-3, une importance de la possession, des latéraux offensifs et des milieux créatifs. Le tout avec un style clairement inspiré du modèle néerlandais. Longtemps considéré comme une sélection secondaire de la région, le Suriname n’a jamais disputé la Coupe du Monde et ne compte que quelques campagnes qualificatives marquantes au cours des dernières décennies.

Des légendes néerlandaises à la rescousse

Cette fois pourtant, l’occasion est historique. Le Suriname se retrouve à deux matchs d’une qualification improbable grâce au tournoi de barrage intercontinental. La première étape aura lieu ce jeudi à Monterrey face à la Bolivie. Une victoire offrirait ensuite une finale décisive contre l’Iraq quelques jours plus tard pour décrocher un billet vers la Coupe du Monde organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Sur le plan sportif, la sélection s’appuie sur une génération mêlant joueurs évoluant en Europe et talents issus de la diaspora. L’attaquant de Leeds, Joel Piroe, récemment autorisé par la FIFA à changer de nationalité sportive, symbolise parfaitement ce mouvement. Autour de lui, des joueurs comme Sheraldo Becker ou Kenneth Paal incarnent un effectif de plus en plus international. Mais le défi reste immense. Défensivement fragile par moments, l’équipe devra afficher une solidité rarement observée dans son histoire pour espérer franchir ces deux obstacles. En tout cas, le Suriname arrive au Mexique pour affronter la Bolivie en barrage avec une sélection totalement inconnue. Nouveau sélectionneur, nouveau staff, joueurs fraîchement naturalisés, aucun match amical disputé et aucun élément évoluant dans le championnat local. Tous les voyants sont en point d’interrogation, mais le rêve de première qualification est intact.

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Pour provoquer ce déclic, la fédération surinamaise a décidé de sortir le grand jeu. Depuis plusieurs mois, elle a bâti autour de la sélection un véritable projet footballistique mêlant expérience internationale et symboles de la diaspora. Sur le banc, l’expérimenté entraîneur néerlandais, Henk ten Cate, a été nommé sélectionneur après le départ de Stanley Menzo. À ses côtés, deux anciens internationaux néerlandais, Winston Bogarde et Jimmy Floyd Hasselbaink, ont rejoint le staff technique. Et comme si cela ne suffisait pas, deux légendes du football mondial ont accepté d’accompagner le projet avec Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Tous deux interviennent comme conseillers et ambassadeurs auprès de la sélection, apportant leur expérience du très haut niveau et leur réseau. «Ils souhaitent tous deux apporter des idées et voir comment nous pouvons encore améliorer la voie que nous avons empruntée. Clarence restera membre du conseil de surveillance de la fédération néerlandaise, mais il me soutiendra en tant que conseiller et ambassadeur du Suriname. Tout comme Patrick Kluivert», a expliqué Brian Tevreden, directeur général de l’équipe du Suriname. Dans un pays de moins de 700 000 habitants, cette mobilisation ressemble à une véritable opération nationale. Le message se veut unificateur pour tenter d’écrire la plus grande page de son histoire footballistique, le Suriname a décidé de mettre les petits plats dans les grands.