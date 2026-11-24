Provoquant la mort de Jesus De Miguel suite à une sortie non maîtrisée lors d’un match contre Tenerife, le gardien d’Andorre Jesus Owono (25 ans) traverse une période compliquée. Suspendu douze matches et devant vivre avec l’issue terrible de son geste, le portier guinéo-équatorien peut compter sur des soutiens au sein de son club.

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Son entraîneur Carles Manso a d’ailleurs confié qu’il lui laissait le temps nécessaire pour se remettre de ce drame. Une vingtaine de jours après l’accident, Jesus Owono a fait son retour à l’entraînement. Effectuant des exercices physiques, il n’a néanmoins pas porté ses gants ni même réalisé d’exercice technique.