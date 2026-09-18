Portugal : la première liste de Jorge Jesus avec Cristiano Ronaldo et 4 nouveautés
À l’instar de la Belgique ou des Pays-Bas, le Portugal attendait lui aussi la liste de son tout nouveau sélectionneur, Jorge Jesus, pour les matches de Ligue des Nations face au Pays de Galles (24 septembre), à la Norvège (27 septembre, 4 octobre) et au Danemark (1er octobre). À cette occasion, l’ancien entraîneur de Benfica et d’Al-Hilal a convoqué 25 joueurs.
Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀— Portugal (@selecaoportugal) September 18, 2026
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Son premier choix fort, qui était attendu, a été d’appeler Cristiano Ronaldo. Malgré ses 41 ans et une Coupe du Monde 2026 mitigée, la star d’Al-Nassr conserve un lien fort avec son coach. Enfin, à noter quatre nouveautés. Chez les gardiens, Samuel Soares a été appelé, contrairement à José Sa et Ricardo Velho. En défense, l’ancien Marseillais Nuno Tavares fait son retour, au détriment de Nelson Semedo. Au milieu, pas de Samuel Costa mais le come-back de Palhinha. Enfin, Fabio Silva remplace Gonçalo Guedes en attaque.
La Liste complète :
Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), Samuel Soares (SL Benfica)
Défenseurs : Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelone), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (SS Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (SL Benfica)
Milieux : Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (SL Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG), Bernardo Silva (Real Madrid);
Attaquants : Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (BV Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus FC), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea FC), Rafael Leão (Galatasaray)
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