Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la Géorgie écrase la Bulgarie et se relance

Par Aurélien Macedo
1 min.
Georges Mikautadze célèbre un but à l'Euro avec la Géorgie @Maxppp
Géorgie 3-0 Bulgarie

Battue par la Turquie (3-2) pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la Géorgie devait se reprendre. Pour cela, il fallait prendre le meilleur sur la Bulgarie qui avait perdu 3-0 contre l’Espagne. Et ce match a vite tourné à l’avantage des Géorgiens. Leader de son équipe, Khvicha Kvaratskhelia a montré la voie.

L’ailier du Paris Saint-Germain a ouvert le score en fin de première période (30e) avant d’être suivi par le deuxième but de Nika Gagnidze consécutif à une offrande du Stéphanois Zuriko Davitashvili (44e). Enfin, le nouveau joueur de Villarreal Georges Mikautadze a enfoncé le clou (65e). Avec cette victoire 3-0, la Géorgie se relance dans cette campagne de qualification.

Pub. le - MAJ le
Eliminatoires CM - Europe
Géorgie
Bulgarie

