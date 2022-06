L'avocate de Paul Pogba évoque son avenir

L'avenir de Paul Pogba ne s'inscrira pas du côté de Manchester United, il l'a déjà annoncé. En revanche il n'a toujours pas communiqué l'identité de sa nouvelle équipe. Fortement pressenti pour faire son retour du côté de la Juventus Turin, son avocate Rafaela Pimenta est revenu dans les colonnes du Parisien sur les critiques envers son client quant à ses aller-retour entre les Red Devils et les Bianconeri.

La suite après cette publicité

«La Juventus, n’est-ce pas risqué de revenir à ses anciennes amours ? On parle beaucoup de «Paul Pogback to back »… Qu’y aurait-il comme danger à revenir dans un ancien club ? Si jamais ça devait arriver, c’est un autre moment, une autre équipe, il y a des années d’écart, les choses ont évolué.» Celle qui s'occupe de La Pioche depuis le décès de Mino Raiola a également évoqué le Paris Saint Germain : «le PSG est-il une destination possible ? Je ne sais pas, demandez au PSG. »