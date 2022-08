Séville FC : Adnan Januzaj pour remplacer Lucas Ocampos

Libre depuis son départ un peu particulier de la Real Sociedad, Adnan Januzaj vit un mercato spécial et il n'a toujours pas de club. Cependant, selon Marca, l'ailier serait dans le viseur du FC Séville. Une aubaine pour le club andalou qui n'aura pas à débourser une indemnité de transfert. Arrivé en 2017 au Pays Basque en provenance de Manchester United, le milieu offensif n'a pas su trouver un accord avec la Real pour prolonger. Le joueur international belge de 27 ans (15 sélections/1 but) pourrait être un bon remplaçant de Lucas Ocampos, en partance pour l'Ajax Amsterdam. D'autres médias indiquent même que c'est très proche de se faire.

Formé à Manchester United, le natif de Bruxelles a mis quelques années à exploser au plus au niveau avant d'atterrir en Espagne. Auteur de 132 matchs en Liga pour 15 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Bleus et Blancs. D'autres clubs s'étaient positionnés sur le joueur comme le FC Barcelone, le Celta Vigo ou encore le Real Betis.