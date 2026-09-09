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La sortie remarquée de Walid Regragui sur Kylian Mbappé et le Ballon d’Or

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Walid Regragui @Maxppp

La récente déclaration de Kylian Mbappé sur le Ballon d’Or a beaucoup fait parler. Le Français, qui n’a pas caché ses ambitions concernant la récompense individuelle, a vu ses propos largement commentés depuis quelques jours. Désormais consultant pour Canal+ après son passage à la tête de la sélection marocaine, Walid Regragui a été invité à réagir sur le plateau du CFC et a pris la défense de l’attaquant français. « Est-ce qu’il doit faire l’hypocrite comme certains joueurs et dire : “Non, je ne pense pas pouvoir le mériter, mais je veux l’avoir” ? Au moins, il est franc. Il a confiance en lui. Après, est-ce qu’il le mérite ou pas… »

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Pour l’ancien sélectionneur du Maroc, la course au Ballon d’Or s’annonce de toute façon particulièrement indécise. « Cette année, ça va être très compliqué de dire qui va gagner. Et comme tout le monde se dit : “C’est l’année où je peux le prendre”, tout le monde va faire campagne. Mais entre lui, Kvara, Harry Kane, Lamine Yamal, Dembélé, Olise, Fabian Ruiz, qui vous voulez… » Une manière pour Regragui de rappeler que Mbappé n’est pas le seul à rêver de ce trophée.

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