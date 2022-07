Léo Dubois quitte l'OL et rejoint Galatasaray !

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais est sur tous les fronts. Après avoir déjà bien avancé sur leur mercato, les pensionnaires du Groupama Stadium sont proches de recruter Nicolas Tagliafico au poste de latéral gauche. Côté droit, Peter Bosz va faire confiance au jeune Malo Gusto. Ce dernier va avoir le champ libre puisque Léo Dubois a décidé de changer d'air cet été 2022. Arrivé à Lyon à l'été 2018, le Français s'est vite imposé sur le terrain comme au sein du vestiaire rhodanien, où ses prises de paroles ont été importantes.

Malgré la concurrence de Kenny Tete et de Rafael, l'ancien joueur du FC Nantes a toujours su se faire une place au sein du onze. L'an dernier, il a pris du galon puisque Peter Bosz l'a nommé capitaine de l'équipe après le départ de Memphis Depay au FC Barcelone. Un rôle qu'il a pris à coeur en multipliant les échanges avec ses coéquipiers, le staff et le club. Sur le terrain, le latéral droit a vécu des moments un peu plus délicats. Moins à son avantage, il a été en concurrence avec Malo Gusto.

Retrouver une place de titulaire et les Bleus

Surtout, il a été la cible d'une partie des supporters rhodaniens qui en ont fait leur tête de turc. Il a été hué et critiqué pratiquement tout le temps par certains fans pendant que l'OL vivait une saison difficile. Une situation peu évidente et qui a poussé l'OL comme le joueur à chercher une solution cet été. Comme révélé en exclusivité sur notre site, Galatasaray a foncé sur Dubois et s'est finalement entendu avec les Gones, qui ont annoncé la nouvelle aujourd'hui.

«L'Olympique Lyonnais informe du transfert de son défenseur international français, Léo Dubois, au club turc de Galatasaray pour un montant de 2,5 M€, auquel pourront s’ajouter 1 M€ de bonus, ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future». Après Nantes et Lyon, Léo Dubois va donc découvrir la chaude ambiance de la Süper Lig en Turquie. Il aura pour ambition de retrouver une place de titulaire et de revenir à son meilleur niveau afin de se faire une place dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2022.