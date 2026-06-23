Iñaki Peña quitte définitivement le Barça

L’aventure d’Iñaki Peña (27 ans) au FC Barcelone est terminée. Formé chez les Blaugranas et lancé en équipe première en 2022, le portier espagnol enchaînait les prêts ces derniers temps (Galatasaray, Elche). Sous contrat jusqu’en 2029, Peña est cette fois-ci transféré en Grèce.

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Acuerdo para el traspaso de Iñaki Peña



El FC Barcelona y el Panathinaikos FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del portero Iñaki Peña al conjunto griego. pic.twitter.com/QRHfLf4dXP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 23, 2026

«Accord concernant le transfert d’Iñaki Peña. Le FC Barcelone et le Panathinaikos FC sont parvenus à un accord concernant le transfert du gardien Iñaki Peña vers le club grec», peut-on lire dans le communiqué publié par le club catalan.