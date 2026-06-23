Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Liga

Iñaki Peña quitte définitivement le Barça

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Iñaki Peña, gardien du FC Barcelone. @Maxppp

L’aventure d’Iñaki Peña (27 ans) au FC Barcelone est terminée. Formé chez les Blaugranas et lancé en équipe première en 2022, le portier espagnol enchaînait les prêts ces derniers temps (Galatasaray, Elche). Sous contrat jusqu’en 2029, Peña est cette fois-ci transféré en Grèce.

La suite après cette publicité

«Accord concernant le transfert d’Iñaki Peña. Le FC Barcelone et le Panathinaikos FC sont parvenus à un accord concernant le transfert du gardien Iñaki Peña vers le club grec», peut-on lire dans le communiqué publié par le club catalan.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Panathinaikos
Iñaki Peña

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Panathinaikos Logo Panathinaikos Athènes
Iñaki Peña Iñaki Peña
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier