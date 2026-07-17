OL : une recrue estivale casse déjà la baraque !

Quatrième du dernier exercice de Ligue 1 sans grands moyens, l’Olympique Lyonnais doit toujours composer avec des finances limitées, mais rêve de vivre une saison 2026/2027 excitante. Qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions, le club rhodanien a entamé son marathon pour espérer rejoindre le Paris Saint-Germain, Lens et Lille en C1. Pour ce faire, la direction lyonnaise a renforcé son équipe avec quelques coups pas trop coûteux.

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Les Gones ont recruté Mads Bistrup (10,5 M€), Kaïl Boudache (libre), Julien Duranville (5 M€ hors bonus) et Mohamed Ouédraogo (2,2 M€) et ont conservé définitivement Noham Kamara (4,1 M€). Avant de commencer les choses sérieuses le 4 ou 5 août, l’OL a enchaîné une série de matches amicaux. Trois rencontres que les joueurs de Paulo Fonseca ont toutes remportées (5-2 contre l’UF Mâconnais, 6-3 face à St Gallen, 2-1 contre le Servette). Et à l’issue de ces matches, Le Progrès a fait le point sur les recrues estivales. L’heure n’est pas au bilan définitif, mais certaines ont déjà fait bonne impression.

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Ouédraogo au top, débuts mitigés pour Duranville

Deux d’entre elles ont réalisé des débuts prometteurs. Il s’agit de Kaïl Boudache et de Mads Bidstrup. Selon le quotidien local, le premier a encore besoin de s’étoffer physiquement, mais il a affiché «de belles promesses sur le côté droit de l’attaque lyonnaise» et «a déjà montré sa science de l’évitement et ses qualités de débordement.» Aligné dans l’entrejeu aux côtés de Corentin Tolisso et de Tyler Morton, Bidstrup a montré «une belle activité», même s’il doit encore «trouver des automatismes» avec ses partenaires du milieu. En revanche, constat plus mitigé pour Julien Duranville.

«Le Belge percute, provoque - il est le passeur sur le pénalty obtenu par Boudache -, mais pour l’instant, il a surtout perdu beaucoup de duels offensifs. On sent néanmoins qu’il a de la dynamite dans les jambes», confie le journal rhodanien qui explique que la recrue qui s’est le plus distinguée est le latéral Mohamed Ouédraogo. «L’international burkinabé est l’une des vraies satisfactions de ce début de préparation. En provenance d’Autriche, le latéral gauche s’affirme déjà comme un sacré client», écrit Le Progrès qui ajoute que les prestations de Ouédraogo vont provoquer le départ de Nicolas Tagliafico ou de Vinicius Abner. Une bonne impression confirmée par le capitaine Tolisso. «C’est un arrière gauche box-to-box, très costaud et qui ne se limite pas dans les efforts. Il comprend de mieux en mieux ce que veut le coach et a une très bonne mentalité». Ça promet !