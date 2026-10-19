Man City : grosse tuile pour Antoine Semenyo, inquiétude pour Haaland

Manchester City devra se passer d’Antoine Semenyo durant environ huit semaines. Présent en conférence de presse avant la réception de l’AEK Athènes, ce mardi en Ligue des Champions, Enzo Maresca a confirmé la mauvaise nouvelle pour l’attaquant ghanéen, touché au ligament collatéral. Une grosse tuile pour les Citizens, qui restent sur une victoire spectaculaire contre Ipswich Town (3-2), grâce notamment à un doublé d’Erling Haaland et à l’ouverture du score de Phil Foden. Le technicien italien s’est également exprimé sur l’état de son buteur norvégien, sorti diminué après la rencontre : « il (Erling Haaland) pourrait être disponible. On verra. Nous avons une séance d’entraînement aujourd’hui et nous avons encore quelques doutes. Il allait plutôt bien hier, il se sentait mieux. Les autres vont plus ou moins bien. Le seul qui sera probablement absent pendant huit semaines, c’est Antoine Semenyo ».

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Enzo 💬 (À propos des blessures après le match contre Ipswich) « Il [Erling] pourrait être disponible. On verra. Nous avons une séance d’entraînement aujourd’hui et nous avons encore quelques doutes. Il allait plutôt bien hier, il se sentait mieux. La suite après cette publicité Les autres vont plus ou moins bien. Le seul qui sera probablement absent pendant huit semaines, c’est Antoine [Semenyo]. »— Manchester City (@ManCityFra) October 19, 2026

Le diagnostic concernant Semenyo s’avère finalement moins inquiétant que prévu, mais son absence devrait tout de même priver Manchester City d’une option offensive importante pendant près de deux mois. « Au départ, nous pensions que sa blessure serait plus grave. Après l’IRM d’hier, nous sommes beaucoup plus rassurés : elle est moins importante que ce que nous craignions. Il sera absent pendant huit semaines. Le plus important, maintenant, c’est qu’il récupère bien. Quand il reviendra en décembre, ce sera comme une nouvelle recrue. Il s’agit du ligament collatéral. Ce n’est pas une blessure musculaire », a précisé Maresca. Ce forfait pourrait offrir davantage de temps de jeu à Phil Foden, qui a retrouvé le chemin des filets contre Ipswich. Toujours en tête de Premier League après sept victoires consécutives, City espère désormais retrouver le succès en C1 après sa défaite contre le PSG, avec la réception de l’AEK Athènes à l’Etihad Stadium.