Ligue des champions (F) : l'OL attend le PSG en quart de finale

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Ligue des champions féminine avait lieu en direct de Nyon (Suisse) ce midi. Qualifiées aux dépens des Suédoises de Brondby, les Lyonnaises, quintuples tenantes du titre et sept fois couronnées, ont hérité au prochain tour du vainqueur de la rencontre opposant le Paris Saint-Germain au Sparta Prague. Les Parisiennes ont remporté le match aller (5-0) et se déplaceront à Prague dans cinq jours pour disputer le huitième de finale retour.

On est donc bien parti pour assister à un quart de finale 100% français le 23 ou 24 mars prochain pour l'aller (à Paris), et le 31 mars ou 1er avril pour le retour. Finaliste en 2019, le FC Barcelone affrontera Manchester City. Le vainqueur de ce quart de finale sera ensuite opposé à Paris ou Lyon en demi-finale. Des rencontres programmées les 24 et 25 avril pour l'aller, 1er et 2 mai pour le retour. A noter qu'en D1 féminine française, c'est le PSG qui devance l'OL d'un point après 15 journées sur 22.