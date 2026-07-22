Liverpool veut doubler le PSG pour Maghnès Akliouche

Le départ de Maghnes Akliouche ne fait désormais pas vraiment de doute. Auteur d’une nouvelle saison convaincante sous les couleurs de l’AS Monaco, l’international français devrait quitter le Rocher cet été. Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain en a fait l’une de ses grandes priorités offensives. Le club de la capitale apprécie son profil depuis longtemps et le suit de près, tandis que le joueur lui-même n’a jamais caché son attirance pour le PSG, multipliant même les appels du pied ces derniers mois.

La suite après cette publicité

Pourtant, malgré cet intérêt réciproque, le dossier n’a toujours pas avancé alors que le PSG doit aussi boucler le départ de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid. Après sa participation à la Coupe du monde 2026 où il aura disputé 7 minutes avec les Bleus face à l’Irak, beaucoup s’attendaient à une accélération des discussions. Mais le feuilleton n’a pas encore connu son dénouement. Selon les informations de Sky Sports, un nouveau prétendant de poids est désormais entré dans la danse.

La suite après cette publicité

Liverpool entre dans la course

Le média britannique révèle en effet que Liverpool a effectué une première approche auprès de l’AS Monaco pour un transfert de Maghnes Akliouche. Les Reds ont pris des informations sur l’international français de 24 ans et étudient sérieusement la possibilité de passer à l’action au cours des prochaines semaines dans ce dossier. Une concurrence de taille qui pourrait compliquer les plans du PSG alors qu’on évoque aussi un intérêt de longue date de Liverpool pour Bradley Barcola.

Car si Paris reste la destination privilégiée du joueur, les négociations avec Monaco continuent toujours. Le PSG a déjà transmis plusieurs propositions, dont la dernière avoisinerait les 40 millions d’euros, une offre jugée insuffisante par les dirigeants monégasques d’après Sky Sports. Ces derniers anticipent d’ailleurs déjà le départ de leur pépite en avançant activement sur le recrutement de son futur remplaçant comme nous vous le révélions. Un signe supplémentaire que le feuilleton Akliouche entre dans sa phase décisive.