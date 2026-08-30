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Premier League

PL : Manchester United écrase Ipswich Town, Bruno Fernandes voit triple

Par Kevin Massampu
1 min.
Bruno Fernandes @Maxppp
Man United 5-2 Ipswich

Huit jours après la contre-performance sur le terrain d’Hull City lors de la 1ère journée de Premier League, Manchester United s’est relancé ce dimanche en fin d’après-midi. Opposés à Ipswich Town, les Red Devils ont écrasé le club promu (5-2) pour sa première affiche à domicile de la saison. Malgré l’ouverture du score adverse signée Leif Davis (29e, 0-1), les ouailles de Michael Carrick sont d’abord revenues juste avant la mi-temps grâce à Bruno Fernandes (40e, 1-1).

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Par la suite, les Mancuniens ont pris l’avantage sur un CSC (56e, 2-1), avant que le meilleur joueur PFA de la saison passée n’inscrive un doublé sur penalty (61e, 3-1)… puis un triplé (68e, 4-1). Bryan Mbeumo a parachevé la victoire mancunienne en fin de match (82e, 5-1), sur une offrande de Fernandes, pour offrir un large succès à United, malgré un deuxième encaissé de Chupa Akpom (90e+1, 5-2). Manchester monte désormais à la 10e place du classement du championnat anglais. Après sa victoire contre Sunderland (2-1), Ipswich tombe et glisse à la 12e place.

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