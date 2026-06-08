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L’agent de Jürgen Klopp s’agace et démonte une autre rumeur

Par Matthieu Margueritte
Jürgen Klopp @Maxppp

L’agent de Jürgen Klopp, Marc Kosicke, commence à en avoir ras le bol. Dernièrement, il a dû démentir tout accord avec le candidat à la présidence du Real Madrid, Enrique Riquelme. Et aujourd’hui, le représentant du coach allemand est monté au créneau afin de couper court aux rumeurs l’envoyant à Al-Ittihad.

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« J’en ai marre de toutes ces bêtises, tout est provocateur et ces affirmations ne sont que des inepties. Non, il n’y a aucune chance », a-t-il déclaré au média Winwin.

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