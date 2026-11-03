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Ligue des Champions

Ligue des Champions : la boulette de Balerdi face à MU

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Man United 3-2 Rome
winamax
1 1.96 N 4.00 2 2.90 1er pari remboursé

Comparé, un peu hâtivement, à la légende Franco Baresi par son propre entraîneur Gasperini, Leonardo Balerdi pouvait se dire qu’il avait relégué ses tourments marseillais aux oubliettes. Mais les supporters romains qui pensaient avoir mis la main sur un défenseur fiable ont découvert que l’Argentin pouvait se louper.

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Nima Tavallaey Roodsari
OMG WHAT A MISTAKE BY BALERDI! 🤦‍♂️
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Face à Manchester United, alors que son équipe menait 2-1, Balerdi s’est loupé sur un dégagement, le ballon lui passant sous la semelle, ce qui a permis à Cunha d’égaliser. Pire, quelques instants plus tard, il était trop court pour couper la trajectoire d’un ballon à destination de Cunha, qui est parti inscrire le but vainqueur ! Une soirée cauchemardesque pour l’ancien Marseillais.

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