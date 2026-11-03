Ligue des Champions : la boulette de Balerdi face à MU

Comparé, un peu hâtivement, à la légende Franco Baresi par son propre entraîneur Gasperini, Leonardo Balerdi pouvait se dire qu’il avait relégué ses tourments marseillais aux oubliettes. Mais les supporters romains qui pensaient avoir mis la main sur un défenseur fiable ont découvert que l’Argentin pouvait se louper.

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Face à Manchester United, alors que son équipe menait 2-1, Balerdi s’est loupé sur un dégagement, le ballon lui passant sous la semelle, ce qui a permis à Cunha d’égaliser. Pire, quelques instants plus tard, il était trop court pour couper la trajectoire d’un ballon à destination de Cunha, qui est parti inscrire le but vainqueur ! Une soirée cauchemardesque pour l’ancien Marseillais.