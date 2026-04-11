Barça : la grosse inquiétude d’Hansi Flick

Alors que le FC Barcelone a manqué sa rencontre contre l’Atlético de Madrid en quart de finale aller de Ligue des Champions mercredi soir (0-2), il est grand temps de se remettre au travail en Catalogne pour renverser les hommes de Diego Simeone lors de la manche retour. Cependant, le coach catalan — Hansi Flick — fait face à un gros dilemme, synonyme de choix décisif. Les Blaugranas vont jouer un derby contre l’Espanyol ce samedi en championnat, puis se rendre à Madrid ensuite. Deux duels importants, que le milieu de terrain barcelonais devra maîtriser de fonds en combles. Et c’est à partir de là que le technicien allemand fait face à une grande inquiétude.

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Pedri est sorti à la mi-temps contre les Rojiblancos et n’est donc pas à cent pour cent à ce jour. Marc Bernal essaye de se remettre de sa douleur à la cheville et Frenkie de Jong a commencé à travailler avec le groupe, sans pour autant être en forme comme l’indique Mundo Deportivo. Flick pourrait donc amener Éric Garcia au milieu de terrain, en compagnie de Pedri si le système à deux est privilégié. Cependant, Fermín Lopez, Gavi ou Dani Olmo seraient positionnés si le schéma à trois venait à être établi. Quoi qu’il en soit, le jeune Marc Casadó risquerait de rester sur le banc de son côté. Celui-ci n’est pas entré sur la pelouse lors de sept de ses onze derniers matchs. Des choix complexes qui vont laisser le coach dans un embarras… pendant encore quatre jours.