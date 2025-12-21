FC Barcelone : le chambrage de Lamine Yamal après son but contre Villarreal

Ce dimanche, le FC Barcelone se déplaçait sur le terrain de Villarreal pour le compte de la 17e journée de Liga. Une rencontre importante pour les Blaugranas qui doivent consolider leur première place au classement. Finalement, malgré les offensives du sous-marin jaune, les Catalans ont fait la course en tête après l’ouverture du score de Raphinha sur penalty.

La suite après cette publicité

Aidé par l’expulsion de Renato Veiga juste avant la pause, le club culé a enfoncé le clou en seconde période grâce à Lamine Yamal. Après un cafouillage dans la surface, le prodige espagnol de 18 ans s’est saisi du ballon et a offert le break aux siens d’un pointu. Sifflé depuis le début de la rencontre, le crack ibérique en a profité pour chambrer le public adverse dans sa célébration en imitant des sifflets avec le sourire.