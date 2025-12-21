Menu Rechercher
Commenter 22
Liga

FC Barcelone : le chambrage de Lamine Yamal après son but contre Villarreal

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal face à Elche @Maxppp
Villarreal 0-2 Barcelone

Ce dimanche, le FC Barcelone se déplaçait sur le terrain de Villarreal pour le compte de la 17e journée de Liga. Une rencontre importante pour les Blaugranas qui doivent consolider leur première place au classement. Finalement, malgré les offensives du sous-marin jaune, les Catalans ont fait la course en tête après l’ouverture du score de Raphinha sur penalty.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGA
🔥 Lamine Yamal fait le break pour le Barça face à Villarreal : 2-0 !
😅 Sifflé depuis le début du match, il en profite pour chambrer les supporters adverses en mimant des sifflets !
Voir sur X

Aidé par l’expulsion de Renato Veiga juste avant la pause, le club culé a enfoncé le clou en seconde période grâce à Lamine Yamal. Après un cafouillage dans la surface, le prodige espagnol de 18 ans s’est saisi du ballon et a offert le break aux siens d’un pointu. Sifflé depuis le début de la rencontre, le crack ibérique en a profité pour chambrer le public adverse dans sa célébration en imitant des sifflets avec le sourire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier