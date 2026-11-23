La FIFA a officialisé ce lundi les pays organisateurs des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du Monde féminine. À l’occasion d’un congrès extraordinaire organisé en visioconférence, les associations membres ont désigné les États-Unis, le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque pour accueillir l’édition 2031. Une compétition historique puisqu’elle sera la première à réunir 48 sélections et la première organisée conjointement par quatre fédérations. Les quatre pays ont été désignés par acclamation, au terme d’un processus d’appel d’offres lancé en mars 2025.

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Pour l’édition 2035, la FIFA a confirmé une candidature commune du Royaume-Uni, portée par l’Angleterre, l’Écosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord. Les quatre nations accueilleront ainsi la plus grande compétition du football féminin dans neuf ans. Gianni Infantino a salué ces désignations et rappelé l’ambition de l’instance de poursuivre le développement du football féminin à l’échelle mondiale, avec davantage de joueuses, d’entraîneuses, d’arbitres et de dirigeantes. Le président de la FIFA souhaite que ces deux rendez-vous dépassent le simple cadre sportif en favorisant les infrastructures et les opportunités de développement.