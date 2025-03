Juventus : Antonio Cassano détruit Thiago Motta

L’expérience turinoise de Thiago Motta est en train de virer au cauchemar. Arrivé en juillet dernier sur le banc de touche de la Juventus, le technicien de 42 ans ne parvient toujours pas à trouver la bonne formule avec son équipe. Cinquième de Serie A et loin d’être assurée de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, la Vieille Dame ne convainc ni par ses résultats, ni par le jeu proposé. La lourde défaite contre la Fiorentina dimanche dernier (0-3) a un peu plus fragilisé le statut de l’ancien coach de Bologne. Motta est critiqué de toutes parts, et notamment par Antonio Cassano.

Invité dans l’émission Viva el Futbol, celui qui a porté les couleurs de l’AC Milan et de l’Inter a dénoncé les manquements de Motta, le remettant même totalement en question : « Thiago est en grande difficulté, totalement confus et sans idées. Il a perdu le contrôle du groupe. Je pars des déclarations de Thiago qui souligne que même contre l’Atalanta, nous avons bien commencé, contre la Fiorentina… Il prend ses responsabilités et assume ses fautes, mais je ne peux pas croire qu’il pense ce qu’il dit… Contre l’Atalanta, il a encaissé 4 buts et aurait pu en prendre 8, contre la Fiorentina, au premier coup dur, il s’effondre… Après 7 mois et face aux deux dernières semaines désastreuses, la réalité est qu’il n’a pas le statut pour entraîner la Juventus. Il est en grande difficulté, dans une confusion totale et sans idées. » Le prochain match contre le Genoa, à l’issue de la trêve, risque d’être décisif pour son avenir.