EdF : Kylian Mbappé est confiant pour la Coupe du Monde 2026

Alors que le Mondial 2026 se rapproche petit à petit, Kylian Mbappé a évoqué l’importance de la victoire d’une Coupe du Monde dans une carrière de footballeur. « Gagner, c’est toujours l’image de la carrière, plus le temps passe, l’âge avance et on comprend l’avantage des choses et de comprendre l’importance des choses et des compétitions », a déclaré Mbappé en conférence de presse ce mercredi. Pour rappel, le capitaine des Bleus a surnagé lors de la Coupe du Monde 2018 remportée face à la Croatie de Luka Modric, et s’est illustré en 2022 avec un triplé historique contre l’Albiceleste (3-3).

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Aujourd’hui, Mbappé insiste sur la manière dont l’expérience lui permet de mieux se projeter et analyser les moments clés : « avec l’expérience, j’ai plus de facilités à essayer de me projeter, comprendre. Si on gagne, ça sera formidable, pour moi, les Français et même les journalistes. Les dernières compétitions, vous êtes restés longtemps donc on va continuer, car ça veut dire qu’on ira loin ». Voilà qui est clair.