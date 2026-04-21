Espagne : Lamine Yamal annonce la couleur pour la Coupe du Monde

Depuis trois saisons, Lamine Yamal choque la planète foot. Lancé à seulement 15 ans par Xavi avec le Barça, le gamin de la Masia a pulvérisé tous les records de précocité avant de s’imposer comme le héros du sacre de l’Espagne lors de l’Euro 2024. En quelques mois, il est passé du statut de crack à celui de visage planétaire de la Roja et du FC Barcelone, montrant un leadership impressionnant pour un joueur de son âge. Et même s’il vient d’être éliminé en quarts de finale de Ligue des Champions par l’Atlético de Madrid, sa saison est juste impressionnante à tous les étages.

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Devenu l’héritier du mythique numéro 10 au FC Barcelone, l’ailier de 18 ans survole les débats. À l’approche de la fin de l’exercice, ses statistiques sont vertigineuses : avec 23 buts et 18 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, il est le patron d’un Barça qui caracole en tête de la Liga avec 9 points d’avance sur le Real Madrid. Leader du Barça et presque assuré de remporter la Liga avec les Catalans, le gaucher peut désormais se focaliser sur le reste de saison avec la Coupe du Monde avec l’Espagne en ligne de mire.

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Lamine Yamal veut remporter la Coupe du Monde avec l’Espagne

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses ambitions sont énormes cet été avec la Coupe du Monde. Après avoir conquis l’Europe, Yamal rêve désormais de poser sa patte sur le plus grand trophée du monde. Interrogé sur cette échéance qui approche à grands pas lors de la soirée Laureus ce lundi soir, l’international espagnol n’a pas caché son ambition débordante : «je suis très excité. Depuis mon enfance, je rêve d’assister à une Coupe du Monde, de pouvoir voir ma mère dans les tribunes, de représenter l’équipe nationale… Ces deux mois vont paraître trop courts et j’espère évidemment que nous serons champions.»

Lors de cette même soirée, Lamine Yamal a également été questionné sur toutes les difficultés qu’il a pu rencontrer depuis le début de sa carrière. Souvent lié à des affaires extra-sportives, le crack catalan est revenu sur la pression inhérente à son exposition et a livré un discours poignant : «c’est difficile de réaliser que c’est une responsabilité et qu’on n’a pas le droit à l’erreur, car on est un modèle pour beaucoup d’enfants, mais je vois ça comme une bonne chose. C’est pourquoi, chaque fois que je m’exprime, j’essaie de le faire de manière constructive et dans le but d’aider un maximum de personnes. En gardant cela à l’esprit, je ferai parfois des erreurs, mais je n’ai que 18 ans.» Une belle soirée pour l’Ibérique, récompensé par le titre de jeune athlète de l’année lors de la cérémonie.