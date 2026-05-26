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Belgique : Lukaku fracasse Tedesco

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lukaku dépité face à l'Ukraine @Maxppp

Romelu Lukaku s’est confié dans une grande interview accordée à La Dernière Heure. Il a notamment évoqué la sélection belge, avec laquelle il participera à la Coupe du Monde 2026, et en a profité pour dézinguer Domenico Tedesco, qui avait succédé à Roberto Martinez et dirigé les Diables Rouges durant l’Euro 2024. « Que pensez-vous qu’on pensait, nous ? Il y avait un plan tactique qui n’allait pas fonctionner. En tant que joueur, tu sens ça. Demandez-le à Kev. Tu te dis : ça ne va pas le faire. Beaucoup de jeunes de notre noyau le savaient aussi. Mais ils ne disaient rien, par peur de voler sur le banc. Cela a provoqué des frustrations », a-t-il lâché.

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Visiblement, après les belles années Roberto Martinez, les joueurs voulaient voir Thierry Henry, qui avait occupé le rôle d’adjoint, prendre le relais. « Il y avait des interrogations dès le départ. Nous, les joueurs, nous avons avancé un autre candidat. (…) On nous a parlé au Qatar, après la défaite contre la Croatie. Tout le monde disait : "C’est Henry qu’il nous faut". Il allait nous responsabiliser pour nos erreurs. » Finalement, Tedesco est venu, puis est déjà reparti, avec le Français Rudi Garcia désormais aux manettes. Et Lukaku est plutôt convaincu par l’ancien entraîneur de l’OM. « Il a ses idées, il consulte, et il prend ensuite la décision finale. Il tient compte de ce que tu dis. Les joueurs sont aussi plus matures qu’à l’Euro. »

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