Manchester United vire Michael Carrick !

Les débuts de Michael Carrick durant la seconde partie de saison dernière avaient été très encourageants. Avec lui à sa tête, Manchester United avait fini la Premier League à un rythme tambour battant de 2,25 points par match, accrochant même une qualification en Ligue des Champions. Hélas pour l’ancien milieu de terrain, l’intersaison est passée par là et les premiers résultats dans ce nouvel exercice ont à nouveau plongé les Red Devils en plein doute. En 12 matchs, il n’y a eu que deux victoires pour quatre nuls et six défaites. Dans ce genre de situation, le fusible est tout trouvé. La direction du club anglais a décidé de sévir et de virer Carrick avec effet immédiat.

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« Manchester United confirme que Michael Carrick a quitté ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première masculine. Michael avait rejoint le club en janvier et avait mené l’équipe à la troisième place de la Premier League en remportant 12 des 17 matchs restants de la saison 2025/26, accumulant ainsi le plus grand nombre de points du championnat durant cette période. Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion extrêmement difficile qu’un changement était nécessaire pour concrétiser nos ambitions. Michael est, et restera à jamais, une légende de Manchester United. Tout comme lorsqu’il était joueur, il s’est comporté avec le plus grand dévouement et le plus grand professionnalisme tout au long de son retour au club. Son leadership et ses exploits de la saison dernière resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Le club a l’intention de nommer un successeur définitif dès que possible. »

MU encore et toujours en crise

Successeur de Ruben Amorim sur le banc, le technicien de 43 ans aura tenu 10 mois. Il était arrivé en janvier dernier. La nouvelle contre-performance face à Aston Villa en Premier League aura été celle de trop. Humilié à domicile par les Bournemouth (0-3), vainqueur miraculeux contre l’AS Roma en Ligue des Champions, Manchester United s’enlise dans une situation qu’il connaît trop bien. Le club est à nouveau confronté à une série de mauvais résultats. Avec un seul succès en Premier League, face au promu Ipswich lors de la 2e journée (5-2), les Red Devils occupent la 18e place du championnat et ne semblent pas en mesure de se battre avec les meilleurs.

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La situation est sans doute encore plus complexe. La colère s’est emparée du vestiaire. Après le revers contre l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions (2-0), Lisandro Martinez avait fustigé le manque de moyens mis sur la table durant l’été. MU a pourtant investi 173 M€ sur les seuls milieux de terrain Carlos Baleba (75 M€ de Brighton), Andrey Santos (56 M€ depuis Chelsea) et Youri Tielemans, recruté à Aston Villa pour 41 M€. Après Côme (défaite 4-1), c’est carrément le capitaine, Bruno Fernandes, qui avait critiqué les choix tactiques de Carrick. Sans le soutien du vestiaire, il était temps que cela se termine.