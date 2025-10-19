Menu Rechercher
Bundesliga

BL : Hoffenheim déroule face à St. Pauli

Par Aurélien Macedo
1 min.
Andrej Kramarić @Maxppp
Sankt Pauli 0-3 Hoffenheim

Ce dimanche, la 7e journée de Bundesliga prenait fin avec un duel de deuxième partie de tableau entre le FC St. Pauli (12e) et le TSG Hoffenheim (14e). Les deux équipes qui étaient sur trois matches sans victoires voulaient en profiter pour se relancer. Après un premier acte nul et vierge, c’est Hoffenheim qui a haussé le ton.

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Leverkusen Leverkusen 14 7 +5 4 2 1 16 11
6 Logo Cologne Cologne 11 7 +2 3 2 2 12 10
7 Logo Francfort Francfort 10 7 +1 3 1 3 19 18
8 Logo Hoffenheim Hoffenheim 10 7 0 3 1 3 12 12
9 Logo Union Berlin Union Berlin 10 7 -3 3 1 3 11 14
Au retour des vestiaires, Andrej Kramaric a parfaitement trouvé Bazoumana Touré pour délivrer le TSG (54e). Juste après, le buteur croate a doublé la mise en réceptionnant un centre de Vladimir Coufal (59e). Mieux, Grischa Promel a enfoncé le clou en fin de partie (80e). Danel Sinani pensait réduire l’écart mais son but était refusé (88e). Avec cette victoire 3-0, Hoffenheim remonte à la huitième place.

Bundesliga
Hoffenheim
Sankt Pauli

Bundesliga Bundesliga
Hoffenheim Logo Hoffenheim
Sankt Pauli Logo Sankt Pauli
