Sunderland : Régis Le Bris de plus en plus sous pression

La situation se complique sérieusement pour Régis Le Bris à Sunderland. Déjà en grande difficulté en Premier League, les Black Cats ont également chuté sur la scène européenne, en s’inclinant à domicile face au Dinamo Zagreb (0-2) en Ligue Europa. Une nouvelle désillusion pour l’entraîneur français, dont l’équipe restait pourtant invaincue dans la compétition avec deux victoires et un match nul. Mais après une première période décevante, Sunderland a été puni par deux réalisations de Luka Stojkovic et Dion Beljo, permettant aux Croates de rejoindre les vestiaires avec deux buts d’avance. Cette défaite intervient dans un contexte déjà très tendu pour Le Bris, dont l’équipe occupe la dernière place de Premier League avec seulement cinq points en neuf rencontres. Battus par Coventry City (1-3) le week-end dernier, les Black Cats n’ont remporté qu’un seul match de championnat cette saison et voient les mauvais résultats s’accumuler.

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Conscient de l’importance du prochain rendez-vous face à Chelsea, dimanche, Régis Le Bris avait pourtant choisi de faire tourner son effectif, laissant notamment Brian Brobbey et Enzo Le Fée sur le banc au coup d’envoi. Le technicien français a ensuite tenté de relancer son équipe en effectuant quatre changements dès la pause. Sunderland a montré un meilleur visage en seconde période, avec un but de Wilson Isidor refusé pour hors-jeu et une frappe de Kevin Danso sur la barre transversale, sans parvenir à inverser la tendance. Les supporters du Stadium of Light ont d’ailleurs laissé éclater leur frustration devant les difficultés de leur équipe. Avant la rencontre, Le Bris avait décrit cette saison comme « probablement le défi le plus exigeant de l’histoire de Sunderland », évoquant également les difficultés d’adaptation de son groupe. Désormais, le Français doit rapidement trouver des solutions, alors que le maintien en Premier League reste la priorité absolue du club. La réception de Chelsea, actuellement quatrième du championnat, s’annonce déjà comme un rendez-vous particulièrement important pour son avenir sur le banc des Black Cats.