L’OL fait une razzia chez les anciens de l’OM !

Ancien de la maison marseillaise, Matthieu Louis-Jean a rejoint l’OL il y a quelques mois pour devenir le nouveau directeur du recrutement à la place de Bruno Cheyrou. Et ce n’est pas anodin de voir le nouveau patron restructurer l’ensemble de la cellule car d’après L’Equipe, il est en train de choisir des hommes de confiance rencontrés dans son ancien club, après avoir fait venir Benjamin Charier comme un coordinateur du recrutement.

Mathieu Seckinger, Thomas Maurin et Omar Sciolla sont sur le point de quitter de filer à l’OL après avoir quitté l’OM. Les deux premiers, également passés par Manchester United, auront le statut de seniors scouts selon le quotidien sportif. Seckinger s’occupera du nord de l’Europe, à savoir le Benelux et le Royaume-Uni, alors que Maurin prendra en charge la péninsule ibérique et la France. Enfin, Sciolla sera quant à lui sur le secteur Afrique. Ces arrivées occasionnent des départs puisque Michel Rouquette, Alexandre Jeannin et Alain Cavéglia s’en vont sans avoir réussi à convaincre la direction.