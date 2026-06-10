Mercato Chelsea : Xabi Alonso a donné une liste de 7 joueurs intouchables

Si certains regrettent le timing et auraient préféré voir Xabi Alonso succéder à Arne Slot sur le banc de Liverpool, il faudra bien s’y faire. c’est Andoni Iraola qui entraînera les Reds, pendant qu’Alonso découvrira la Premier League du côté de Chelsea. L’entraîneur espagnol de 44 ans n’est pas à plaindre. S’il a connu une courte expérience au Real Madrid, il a su rebondir chez l’un des cadors anglais.

La suite après cette publicité

Alonso devra toutefois gérer un effectif conséquent alors que les Blues seront privés de coupe d’Europe la saison prochaine. Sans surprise, plusieurs départs sont prévus. Au début du mois, pas moins d’une dizaine de joueurs ont été annoncés partants : Filip Jorgensen, Nicolas Jackson, Liam Delap, Axel Disasi, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Benoît Badiashile, David Datro Fofana, Caleb Wiley, Kendry Paez.

La suite après cette publicité

Alonso retient plusieurs joueurs

Puis viennent les cas épineux d’Enzo Fernandez et de Marc Cucurrella. Le premier avait été suspendu par son club après avoir confié son attirance pour la ville de Madrid. L’Argentine reste d’ailleurs toujours côté du côté de Valdebebas, mais aussi à Manchester City où Enzo Maresca aimerait le retourner. Concernant Cucurella, l’Espagnol a clamé à plusieurs reprises qu’il aimerait bien rentrer au pays. Un come-back au FC Barcelone le ravirait, mais il reste trop cher (50 M€).

Vous l’aurez compris, Chelsea veut se renforcer (les arrivées d’Emegha et de Barco sont actées), mais le club londonien se prépare surtout à se délester de plusieurs éléments. The Athletic révèle toutefois que Xabi Alonso a donné une liste à ses dirigeants. Une liste avec les noms de sept joueurs intouchables : Reece James, Cole Palmer, Moises Caicedo, Levi Colwill, Estevão, João Pedro et Josh Acheampong. Le message est passé.