Luis Enrique a désigné le grand objectif de la saison du PSG

Le déplacement à Monaco (ce samedi, 17h) est toujours un moment important dans la saison du PSG. Le club de la capitale n’est pas toujours en réussite sur le Rocher. L’ASM est même l’équipe qui l’a le plus battu dans son histoire personnelle (45 fois en 98 confrontations). Son futur adversaire n’est pas au mieux en ce moment, en témoigne ce dernier nul à Pafos. Mais le champion d’Europe en titre souffle un peu plus le chaud et le froid en cette première moitié de saison. Il semble moins intouchable que l’an passé où il avait déjà un matelas confortable en championnat.

Ce n’est pas le cas cette fois. L’OM n’est qu’à deux points derrière et a d’ailleurs battu le leader du championnat dans son stade Vélodrome pour la première fois en Ligue 1 depuis 14 ans. Il y a des signes qui ne trompent pas. Leonardo Balerdi l’a d’ailleurs reconnu en conférence de presse hier, sans non plus prétendre au titre. Pour Luis Enrique, ce n’est pas une surprise non plus. La folle saison dernière s’est arrêtée à la mi-juillet, pour une reprise moins d’un mois plus tard.

Retrouver un effectif complet pour prétendre à la Ligue des Champions

Cela se sent, les Parisiens sont moins en jambes, la faute à une préparation qui n’en était pas vraiment une. Après trois séances d’entraînement seulement, ils ont dû affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe, puis enchaîner avec le championnat. Cela laisse des traces, autant dans les corps que dans les jambes. Pas mal de blessures se sont déjà accumulées comme avec Dembélé, Doué, Hakimi mais aussi Marquinhos, Nuno Mendes, Ruiz, Joao Neves. Tous sont passés à un moment ou un autre par la case infirmerie.

C’est aussi pour cela que Luis Enrique est moins ambitieux dans le jeu. Il connaît les limites du moment de son groupe. Pour autant, il n’en est pas moins exigeant. S’il a pu montrer quelques signes de lassitude ici ou là, sa volonté de vaincre est toujours intacte. Il croit en ses joueurs, et continue de penser qu’il n’a pas besoin de renfort cet hiver. Les jeunes arrivés récemment suffiront à sa rotation avec un seul but : redevenir champion d’Europe au printemps. Pour cela, il a besoin d’un effectif au complet.