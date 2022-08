PSG : ça se confirme pour Ander Herrera à l'Athletic !

Ce lundi 15 août, l’Athletic a dû se contenter d’un 0-0 sur sa pelouse de San Mamés contre Majorque. Pour la prochaine journée, le club de Bilbao jouera encore à domicile, face à Valence cette fois. Et pour ce match de gala, les Basques espèrent pouvoir compter sur Ander Herrera ! Placardisé au Paris Saint-Germain, le milieu de terrain espagnol (33 ans) est annoncé de retour au pays depuis quelques jours.

Eh bien, El Correo affirme aujourd’hui que le Parisien se rapproche bel et bien d’un retour à l’Athletic, club où il a joué entre 2011 et 2014. Le journal basque confirme qu’Herrera arriverait libre de tout contrat et ajoute que la formation espagnole lui offre un bail de deux ou trois ans. Le joueur veut revenir et les parties espèrent conclure ce dossier le plus rapidement possible.