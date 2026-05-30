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Ligue des Champions

La performance d’Arsenal agite les réseaux

Par Arthur Leopole
PSG 1-1 Arsenal

Arsenal avait rendez-vous avec l’histoire cet après-midi à Budapest, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Gunners. Devant au tableau d’affichage pendant 60 minutes grâce à Kai Havertz, les Anglais ont ensuite beaucoup trop subi. Avec seulement 69 passes réussies en première période, Arsenal a surtout joué pour défendre son avantage. Mais à force de reculer, les hommes de Mikel Arteta ont fini par craquer. Dembélé a égalisé sur penalty avant que le PSG ne s’impose finalement aux tirs au but. Un style de jeu très critiqué sur les réseaux sociaux.

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