Ligue des Champions
La performance d’Arsenal agite les réseaux
Arsenal avait rendez-vous avec l’histoire cet après-midi à Budapest, mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Gunners. Devant au tableau d’affichage pendant 60 minutes grâce à Kai Havertz, les Anglais ont ensuite beaucoup trop subi. Avec seulement 69 passes réussies en première période, Arsenal a surtout joué pour défendre son avantage. Mais à force de reculer, les hommes de Mikel Arteta ont fini par craquer. Dembélé a égalisé sur penalty avant que le PSG ne s’impose finalement aux tirs au but. Un style de jeu très critiqué sur les réseaux sociaux.
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