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Le domicile de Bruno Fernandes a été cambriolé pendant Côme-Manchester United

Par Maxime Barbaud
1 min.

La soirée a décidément été catastrophique pour Bruno Fernandes mercredi. Non seulement Manchester United a pris une gifle à Côme (4-1) lors de la 3e journée de la Ligue des Champions, une défaite qui l’a poussé à critiquer les choix tactiques de son entraîneur, mais il a en plus de cela eu la très désagréable surprise d’apprendre que son domicile a été cambriolé pendant qu’il était en Italie.

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La famille du Portugais n’était pas présente au moment des faits. D’après les médias locaux, les cambrioleurs ne sont pas restés plus de 5 minutes à l’intérieur de la maison, la police ayant été prévenue par un voisin. Les malfrats n’ont pas pu être arrêtés ni identifiés. Ces circonstances rappellent celles vécues par Ruben Dias en début d’année, alors qu’il était présent lors d’un match entre Manchester City et Galatasaray.

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