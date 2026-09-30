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UEFA Nations League

Espagne : Luis de la Fuente encense Lamine Yamal

Par Sasha Nahon
1 min.
Luis De la Fuente et Lamine Yamal @Maxppp

Luis de la Fuente n’a pas caché son admiration pour Lamine Yamal après la nouvelle victoire de l’Espagne face à la Croatie (4-1). Le sélectionneur espagnol a surtout insisté sur la capacité de son attaquant à mettre ses qualités individuelles au service du collectif. « Je tiens à souligner le travail de Lamine, tant collectif qu’individuel. C’est un footballeur très généreux, qui met tout son talent, tout son football au service du groupe », a-t-il expliqué. Avant de poursuivre sur l’importance du jeune joueur au sein du vestiaire « C’est une chance incroyable qu’il soit avec nous. Dans l’intimité du groupe, il est très apprécié. Nous sommes très heureux avec lui. »

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Lamine Yamal réalise pour le moment une trêve particulièrement réussie. Face à l’Angleterre puis la Croatie, l’attaquant espagnol a déjà cumulé trois buts et une passe décisive en deux rencontres. De la Fuente a également salué « sa soif de progresser » et son « humilité », alors que l’Espagne reste désormais sur une impressionnante série de 40 matchs sans défaite. Deux rencontres attendent encore la Roja durant cette fenêtre internationale : la réception de la République tchèque à Oviedo, puis un déplacement à Split pour retrouver la Croatie.

Pub. le - MAJ le
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