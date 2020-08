PSG : les premiers mots de Marquinhos après la qualification

La suite après cette publicité

Ce mercredi 12 août 2020 restera gravé dans le marbre pour le Paris Saint-Germain. D'abord parce que le champion de France fêtait ses cinquante ans aujourd'hui, mais aussi avec cette qualification héroïque pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Victorieux dans les ultimes secondes de l'Atalanta (2-1), le club parisien peut rêver encore plus grand. Auteur de l'égalisation parisienne, Marquinhos est revenu sur la qualification des siens au micro de RMC Sport.

« C'est incroyable, vraiment. On a perdu les autres années, on avait mal joué. Cette année, on a dominé, on a eu des occasions, on y a cru jusqu'au bout. On a raté quelques occasions qui nous auraient permis de débloquer le match. Des fois, le match, ça passe par la motivation, l'envie, la foi. C'est un jour spécial, on a réussi à fêter ça avec la victoire et la qualification en demie. Les supporters parisiens vont très bien dormir. On va fêter ça et bien se préparer pour le match qui arrive », a ainsi commenté le numéro cinq du PSG. Désormais, le club de la capitale va pouvoir attendre sereinement le résultat du choc entre le RB Leipzig et l'Atlético de Madrid.