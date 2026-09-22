Équipe de France : Estéban Lepaul envoie un premier message fort aux Bleus

C’est l’une des grosses nouveautés de l’équipe de France. Alors que le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane vient de succéder à Didier Deschamps, il a opté pour une nouvelle tête en attaque avec Estéban Lepaul. Meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1, l’attaquant de 26 ans qui a explosé sur le tard à 24 ans en Ligue 1 est en train de vivre un vrai rêve avec les Bleus. Cotoyant les doubles champions du monde. Celui qui est passé par Epinal et Orléans après avoir quitté le centre de formation de l’Olympique Lyonnais a confié y avoir cru durement.

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Sa saison dernière où il a inscrit 21 buts et délivré 5 passes décisives en Ligue 1 a permis au natif d’Auxerre de croire pleinement au rêve bleu : «c’est en fin de saison dernière en Ligue 1 en finissant meilleur buteur. Ce n’est’ pas donné à tout le monde de finir meilleur buteur dans l’un des 5 plus grands championnats européens. Donc je me suis dit pourquoi pas toquer à la porte de la sélection. C’est là que le déclic est arrivé.» Arrivé ce lundi à Clairefontaine, Estéban Lepaul a été rapidement accueilli et s’est senti rapidement intégré au groupe tricolore : «voir le coq avec deux étoiles, c’était mon image la plus marquante à mon arrivée. Après j’ai découvert Clairefontaine, je ne connais pas tout, je me suis trompé d’étage en arrivant (rires)».

Estéban Lepaul veut s’installer avec les Bleus

Vite concentré sur les prochains matches avec des rencontres de Ligue des Nations contre la Turquie, la Belgique et l’Italie, Estéban Lepaul a envie de se montrer sous son plus beau jour : «les premiers objectifs, c’est de gagner les 4 matches, ce sera le leitmotiv du groupe sur les deux semaines. Il faudra aller chercher du temps de jeu et essayer d’apporter le plus possible. S’il y a un but ça me va, s’il y en a plusieurs ça me va aussi. Je travaillerai du mieux que je peux et si je peux, je serais récompensé. Je vais apporter ce que je peux à cette équipe.»

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Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien spinalien est motivé afin de briller du mieux possible avec les Bleus : «on a vu une vidéo montrant l’histoire de l’équipe de France, ce qu’elle a gagné, parlé de cet héritage de génération en génération. On connaît l’importance qu’il porte à la sélection. Une vidéo pour nous prendre conscience. On doit être des moteurs de notre génération. Représenter la France de la plus belle des manières.» Et pour Estéban Lepaul l’objectif n’est pas d’être uniquement de passage avec les Bleus.

Celui qui découvre la Coupe d’Europe cette saison avec le Stade Rennais a envie de s’inscrire dans la durée avec les Bleus et de revenir à Clairefontaine après ce rassemblement : «je l’ai dit, j’ai envie d’être acteur de cette sélection et de ce qu’il va se passer après. Après avoir été convoqué une fois et d’y avoir goûté une fois, c’est de le faire encore. Je travaillerais toujours autant et je ne changerais pas ma manière de fonctionner pour revenir ici. Ça me donnera encore plus de motivation au quotidien.»