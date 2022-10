Premier League : Arsenal - Liverpool, un choc sous haute tension

La suite après cette publicité

Il y a quelques mois, peu de monde aurait parié sur un tel scénario pour la prochaine affiche entre Arsenal et Liverpool. Pourtant, ce sont bien des Gunners leaders de Premier League qui accueillent un Liverpool fébrile depuis le début de la saison en championnat (9ème), ce dimanche (17h30), pour le compte de la 10ème journée. Au regard des dernières semaines, le rapport de force installé entre ces deux cadors anglais depuis bien des années maintenant (1 victoire d'Arsenal lors des 10 dernières confrontations) semble s'être inversé. Le vice-champion en titre peine à retrouver son niveau, là où les Londoniens ont trouvé leur rythme de croisière.

En pleine bourre du haut de leurs 9 succès en 10 matchs cette année, les hommes de Mikel Arteta pourront faire d'une pierre deux coups à l'Emirates Stadium. Intraitables depuis le début de la saison 2022-2023, les Canonniers auront (déjà) l'occasion d'enfoncer leurs rivaux, qui accusent déjà 11 points de retard au classement (avec un match en moins), tout en affirmant encore un peu plus leur nouveau visage conquérant au Royaume de Sa Majesté, une semaine après avoir fait chuter Tottenham dans le derby du nord de Londres.

Il y a urgence à Liverpool

De son côté, Liverpool est méconnaissable. La perte de Sadio Mané, remplacé par Darwin Nuñez, semble avoir fait plus de mal à ce collectif qu'on aurait pu le penser. La troupe de Jürgen Klopp, qui n'a gagné qu'à deux reprises en 7 matchs de Premier League, traverse assurément la pire passe depuis l'arrivée du technicien allemand sur les bords de la Mersey, en 2015. Moins sereins défensivement, moins tranchants dans les transitions et moins redoutables dans les 20 derniers mètres, Mohamed Salah et ses partenaires ont du mal à retrouver la bonne formule sur le rectangle vert.

«Les équipes ont trouvé comment jouer contre nous quand nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, a tenté d'analyser Klopp en conférence de presse vendredi. Les équipes nous ont cerné il y a des années, mais cela n'a pas toujours fonctionné parce que nous étions exceptionnels. Quel que soit le système avec lequel nous jouons, il n'y a pas de système dans le monde sans faiblesse. Il s'agit de notre performance. Nous sommes toujours en train de travailler pour mieux revenir. Vous ne pouvez donc pas dire que nous sommes de retour, nous avons besoin de cohérence.»

L'Emirates Stadium, terre de réveil ?

Et l'ancien coach du BvB de poursuivre, avec exigence. «Nous devons défendre les ordures de tout le monde. Je ne suis pas intéressé par le court terme. Nous devons être bons jusqu'à ce que nous soyons exceptionnels.» Les joueurs de Jürgen Klopp n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Ils vont surtout devoir se réveiller dès dimanche, dans la capitale londonienne, car un calendrier très compliqué attend Liverpool. Après Arsenal, les pensionnaires d'Anfield se déplaceront à Glasgow pour y défier les Rangers (12 octobre) en Ligue des champions, avant de recevoir Manchester City (16 octobre) et West Ham (19 octobre). De quoi faire avouer à Klopp : «je ne peux pas dire "oui, nous avons traversé [la mauvaise passe]."» Les Reds seraient bien inspirés d'en sortir au plus vite. Les Gunners rêvent de les mettre au fond du trou. Ce choc historique au contexte surprenant promet.