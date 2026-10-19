Le PSG peut-il vraiment recruter Lamine Yamal ?

« Lorsque le PSG nous a offert 250 millions d’euros pour Lamine Yamal et que nous avons refusé, il avait encore 17 ans ». Plusieurs fois ces dernières années, le président du FC Barcelone Joan Laporta a dévoilé des tentatives du Paris Saint-Germain pour recruter Lamine Yamal. L’intérêt des Parisiens pour le petit prodige barcelonais, peut-être le joueur le plus attendu de ce choc de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone mardi soir, est réel, et à Barcelone, certains ne sont pas totalement sereins malgré la confiance de Joan Laporta.

La suite après cette publicité

« Nous avons confiance en nos forces. Le Barça paie bien ses joueurs. Cela a toujours été le cas. C’est une question d’être à l’aise au club : loin du Barça, il fait très froid. Ici nous sommes bien. C’est un club bien organisé, multisport, bien structuré, bien dirigé et les joueurs sont reconnaissants. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits mais tout est susceptible d’être amélioré et nous travaillons bien », explique-t-il pourtant dans une interview accordée à L’Equipe ce lundi. Il faut dire qu’effectivement, le FC Barcelone est plutôt protégé pour l’instant.

Le Barça est protégé

Lamine Yamal est ainsi sous contrat jusqu’en 2031, avec une clause libératoire d’un milliard d’euros. Impossible d’imaginer le Paris Saint-Germain lever cette clause comme ce fut le cas avec Neymar en 2017 (222 millions d’euros), ou profiter d’une fin de contrat comme ce fut le cas avec Lionel Messi. Tout comme il est encore trop tôt pour imaginer des scénarios à la Ousmane Dembélé ou à la Ferran Torres, avec un FC Barcelone obligé de vendre à un an de la fin du contrat du joueur sous peine de voir le joueur partir gratuitement. De ce point de vue là, le FC Barcelone peut dormir sur ses deux oreilles pendant quelques années encore.

La suite après cette publicité

De plus, le numéro 10 barcelonais semble pleinement épanoui à Barcelone. Contrairement à d’autres exemples cités plus haut, c’est un enfant de la Masia, un enfant du Barça, qui joue avec certains de ses plus proches amis, pour le club de la région où il a grandi. Il a donc forcément une énorme attache au FC Barcelone, que Neymar, Ferran Torres ou Dembélé n’avaient logiquement pas. Et puis, forcément, la volonté d’émuler un certain Lionel Messi, qui a certes quitté le club catalan pour Paris, mais il l’a fait à un âge déjà très avancé, avec un prime qui était déjà passé, et en partie pour des raisons extra-sportives liées à des problèmes d’enregistrement d’un éventuel nouveau contrat de La Pulga.

Mais…

C’est d’ailleurs là que le Paris Saint-Germain peut avoir un coup à jouer. Si la situation financière du club catalan s’est un peu améliorée, et que les revenus du club devraient encore augmenter une fois le Camp Nou totalement rénové, le club de la capitale française reste dans une situation financière bien plus intéressante. Même si on imagine que Lamine Yamal sera le dernier joueur que vendra le Barça en cas de nouvelle crise financière, le club parisien a des atouts financiers et sportifs considérables pour convaincre le joueur, et ainsi espérer que ce dernier force un départ. Potentiellement, les champions d’Europe en titre peuvent ainsi offrir un salaire à l’international espagnol sur lequel le Barça ne pourra jamais s’aligner. Ce qui pourrait faire tourner la tête de la vedette barcelonaise. Certains barcelonais ont aussi un peu peur de son entourage, et de son sulfureux père notamment, qui pourrait le pousser à prendre des décisions allant à l’encontre du Barça.

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain peut aussi proposer plus de garanties à Lamine Yamal en termes de titres, et notamment de cette Ligue des Champions, derrière laquelle le FC Barcelone court depuis 2015. Ce qui est aussi important dans la volonté du joueur d’écrire l’histoire et de remporter un ou plusieurs Ballon d’Or. Même s’il est vrai que le PSG a un peu changé sa ligne directrice en termes de mercato et a un peu mis de côté cette volonté d’empiler les stars, avoir la grande vedette de demain serait un superbe coup - sportif, médiatique et financier - pour les Parisiens. Et le profil du joueur, qui reste assez collectif et ne lésine pas sur les efforts défensifs, est tout à fait compatible avec ce qu’est devenu le PSG. Mais avant de penser à voir Lamine Yamal gambader sur la pelouse du Parc une trentaine de fois par saison, il faudra le neutraliser demain soir…