Nantes : les regrets de Chidozie Awaziem après le revers contre Lille

Nantes 0-2 Lille

Le FC Nantes s’est incliné ce dimanche soir à la Beaujoire face au LOSC (0-2), confirmant une période délicate pour les Canaris. Malgré plusieurs occasions franches, les Nantais n’ont pas su concrétiser leurs temps forts, contrairement aux Lillois, plus réalistes devant le but. Après la rencontre, le défenseur nigérian Chidozie Awaziem n’a pas caché sa frustration au micro de Ligue 1+ :

*« On a tout gâché. On fait tout pour marquer. On a créé beaucoup d’occasions. Lille a mieux utilisé ses deux~trois opportunités dans le match. Maintenant ce match est fini. On va regarder le prochain. Je sais qu’ici, tout le monde est fâché. On va continuer à travailler. » Conscient de la déception du public, il appelle toutefois à la réaction dès vendredi, avec la réception du Paris FC en ouverture de la 9e journée de Ligue 1.

