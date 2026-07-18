Equipe de France : Philippe Diallo fait une grande annonce pour Zinedine Zidane

En amont de la petite finale de la Coupe du Monde face à l’Angleterre, Philippe Diallo a dressé un bilan plutôt positif du parcours des Bleus lors de cette Coupe du Monde au micro de beIN Sports. Tout en reconnaissant la supériorité de l’Espagne en demi-finale et la déception de ne pas s’être qualifié pour la finale à New York, le président de la FFF en a profité pour officialiser la fin de l’ère Didier Deschamps, annonçant que le nom de son successeur sera connu d’ici la fin du mois. Et alors que le nom de Zinedine Zidane ne fait plus aucun doute pour devenir le nouveau sélectionneur des Bleus, le patron du football français a tenu à exprimer une immense gratitude envers le sélectionneur sortant :

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Philippe Diallo : « D’ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur de Didier Deschamps. »#beINFWC2026 pic.twitter.com/8HvUXhmu8E — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 18, 2026

« Je pense que l’EDF a fait un bon parcours, pour la troisième, on fait une demi-finale. Une place que beaucoup nous envient. On a fait une bonne Coupe du Monde. On n’a pas atteint notre rêve, notre objectif. On souhaitait être à New York demain pour la grande finale. C’est le football. L’Espagne a été meilleure sur le match. Il faut l’accepter. On veut finir sur un bon résultat pour donner le sourire à tout le monde. J’ai échangé avec Didier Deschamps tout le mois. On connaissait l’échéance. C’est un homme qui a apporté énormément depuis 14 ans pour avoir participé à la grandeur de l’EDF. Je veux le remercier ainsi que tous ceux qui l’entourent. Ils ont fait de la France une des nations les plus respectées. La suite ? J’avais dit que j’attendais la fin de la Coupe du Monde pour respecter le travail de Didier. D’ici la fin du mois, on connaîtra le nom de son successeur. Un hommage pour Deschamps ? J’espère que les joueurs vont lui rendre un premier hommage ce samedi. On verra avec lui ce qu’il est possible de faire, j’espère qu’il sait toute la gratitude que lui porte la FFF et le football français. »