Angleterre : Harry Kane entre encore un peu plus dans l’histoire

Harry Kane continue d’écrire sa légende avec l’Angleterre. À l’occasion de la victoire des Three Lions face à la Croatie (2-1), jeudi soir en Ligue des nations, l’attaquant du Bayern Munich a vécu une soirée historique devant son public à Wembley. Tout juste sacré Ballon d’Or, le capitaine anglais a célébré sa 126e sélection, égalant le record de Peter Shilton, en inscrivant son 93e but sous le maillot national. Une soirée marquée par un hommage exceptionnel, avec notamment la présence du prince William et de Luka Modric, avant que le buteur de 33 ans ne fasse une nouvelle fois la différence sur le terrain. Déjà meilleur réalisateur de l’histoire de la sélection depuis qu’il a dépassé Wayne Rooney en 2023, Kane se rapproche désormais de la barre symbolique des 100 buts avec l’Angleterre. Un objectif qui semble à sa portée tant son influence reste importante dans le dispositif de Thomas Tuchel. Grâce à ce succès, les Anglais ont également validé leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, tout en conservant leurs chances de terminer à la première place de leur groupe avant leur déplacement en Espagne.

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Pourtant, cette soirée n’a pas été de tout repos pour les hommes de Thomas Tuchel. Malgré une entame convaincante, récompensée par l’ouverture du score de Morgan Rogers avant la demi-heure de jeu, l’Angleterre a progressivement laissé la Croatie revenir dans la rencontre. Sur le premier but, Harry Kane s’était déjà illustré avec un superbe changement de jeu à l’origine de l’action, avant que Jude Bellingham ne trouve Rogers dans la surface. Mais au retour des vestiaires, une erreur de relance de Jarell Quansah a permis à Luka Sucic d’égaliser et de relancer complètement les visiteurs. C’est finalement Kane qui a offert la victoire aux siens en transformant un penalty obtenu par Quansah, après une faute croate dans la surface confirmée par l’assistance vidéo. L’attaquant anglais a ainsi inscrit son 93e but en sélection, permettant aux Three Lions de reprendre définitivement l’avantage. James Garner a ensuite cru inscrire un troisième but en fin de rencontre, mais sa réalisation a été refusée pour une position de hors-jeu de Jude Bellingham. Avant d’affronter l’Espagne au Metropolitano, l’Angleterre peut une nouvelle fois remercier son capitaine, toujours aussi décisif dans les grands rendez-vous.