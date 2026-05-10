PSG-Brest : Désiré Doué déclare sa flamme aux supporters
Buteur pour sa 100e sous le maillot du PSG, Désiré Doué a offert, ce dimanche soir, la victoire au PSG face à Brest (1-0). Présent en zone mixte après la rencontre, le jeune prodige du football français savourait logiquement. Face aux journalistes, le numéro 14 parisien a également profité de l’occasion pour envoyer un très beau message aux supporters.
«Les supporters sont incroyables, tous les matches, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, peu importe, ils sont là, ils nous poussent, ils nous encouragent, ils ont encore été dingues aujourd’hui, on a même dû interrompre le match un petit peu à cause d’eux (rires). On les remercie, c’est magnifique, l’ambiance est phénoménale, on les remercie». Les pensionnaires du Parc des Princes apprécieront.
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