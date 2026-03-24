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Ligue 1

PSG : Matvey Safonov lâche ses vérités

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp

En quelques semaines, la vie de Matvey Safonov a bien changé. Abonné au banc, le Russe a finalement dépassé Lucas Chevalier dans la hiérarchie des gardiens établie par Luis Enrique. De retour au pays pour la trêve internationale, le portier a commencé par donner de ses nouvelles lors d’un court entretien accordé au site officiel de la fédération russe de football. « Ça va bien ! J’ai raté mon vol à Istanbul, j’ai pris un autre billet, mais je suis arrivé aujourd’hui (hier). C’est le principal. (…) C’était un moment merveilleux, empli de nostalgie, et je me suis retrouvé au centre d’entraînement de Krasnodar. Je suis aux anges. »

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Puis, il a évoqué son état d’esprit : « tout comme je me suis battu pour ce qui est important et cher à mes yeux à l’époque, je continue de le faire. Tout le monde sait que j’ai joué un peu plus souvent, donc je suis arrivé en pleine forme. » Safonov a avoué être plus reconnu dans la capitale maintenant qu’il joue bien plus. « Ils (les supporters du PSG, ndlr) m’abordent et me reconnaissent beaucoup plus souvent. Je passe plus souvent à la télé. Ça a dû devenir plus difficile. Après la Coupe intercontinentale, on pourrait dire que ma vie à Paris s’est divisée en deux : l’avant et l’après. » Pour Lucas Chevalier aussi, il y a eu un avant et un après. Mais les deux hommes ne l’ont pas vécu de la même manière.

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