Ligue 1 : double festivité lors du match PFC - PSG

Ce dimanche à 21h, le Stade Jean-Bouin s’apprête à vivre une soirée spectaculaire à l’occasion du derby entre le Paris FC et le PSG, pour le comte de la dernière journée de Ligue 1. En effet, deux cérémonies sont prévues autour du match. Avant le coup d’envoi, les hommes de Luis Enrique recevront officiellement leur trophée de champion de France dans un format réduit, sans podium sur la pelouse.

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Vincent Labrune, président de la LFP, est notamment attendu pour remettre le trophée. Puis, après la rencontre, le Paris FC sera également en fête, pour célébrer son maintien et son retour dans l’élite. Plusieurs joueurs en fin de contrat seront mis à l’honneur avant un spectacle de lumières et un feu d’artifice prévu pour conclure cette saison. Les spectateurs vont donc vivre une soirée riche en émotions.