Amical : le Cameroun s’incline face à l’Australie

Durant cette trêve de mars, le Cameroun dispute à Sydney le tournoi amical des FIFA Series. La formation de David Pagou, qui ne disputera pas la Coupe du monde cet été, devait profiter du temps accordé pour se reconstruire et redevenir compétitive pour les prochaines échéances dans un an. Mais cela a mal commencé puisque cette nuit, les coéquipiers de Christian Kofane se sont inclinés face à l’Australie.

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Le Cameroun, très largement remanié, sans Mbeumo ni Baleba et avec de très nombreux joueurs locaux (4 joueurs ont fêté leur première séléction dans le onze de départ), n’a pas réussi à vraiment exister dans ce match et a concédé un but en tout fin de rencontre par l’intérmédiaire de Jordan Bos (1-0, 85e). Avant ça, Epassy avait repoussé un penalty de Hrustic.