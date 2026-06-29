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Manchester City : Elliot Anderson a passé sa visite médicale

Par Josué Cassé
1 min.
Elliot Anderson avec l'Angleterre @Maxppp

Manchester City va bel et bien frapper un grand coup sur le marché des transferts. Selon les dernières informations de Sky Sports, Elliot Anderson a passé sa visite médicale ce lundi. Pour rappel, les Skyblues avaient proposé une offre de 150 M€ pour le joueur de 23 ans, que Nottingham Forest a accepté.

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Qualifié pour les 16es de finale de la Coupe du Monde où l’Angleterre défiera la RDC, Anderson s’apprête à devenir le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League, battant les 145 M€ dépensés par Liverpool il y a un an pour Alexander Isak.

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