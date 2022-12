Coupe du Monde 2022, Argentine : la consécration de la nouvelle légende Lionel Scaloni

La suite après cette publicité

Des sanglots de bonheur et d'émotion. Très sérieux et ne laissant transparaître aucune émotion tout au long de la rencontre, Lionel Scaloni a craqué lorsque Gonzalo Montiel a transformé le tir au but de la victoire. On peut le dire, toute la pression accumulée non seulement depuis le début du tournoi mais depuis des mois voire des années s'est évaporée d'un coup. Les larmes d'un coach, et de tout un pays. Il faut dire qu'il y a bien longtemps qu'un sélectionneur n'avait pas fait l'unanimité à ce point en Argentine. Et pourtant sa nomination a même été, en quelque sorte, miraculeuse. On rappelle que c'est en 2018 qu'il a été catapulté à la tête de l'Albiceleste, après avoir remporté le célèbre tournoi de l'Alcudia avec les U20.

S'il ne devait qu'être intérimaire au départ, les bons résultats obtenus, notamment lors de ce fameux Superclasico face au Brésil en 2018 (4-0), sa bonne entente avec les cadres du vestiaire et sa facilité à intégrer des jeunes dans l'équipe ont finalement convaincu l'AFA de lui offrir le poste. Il faut aussi dire qu'aucun autre candidat crédible ne semblait se démarquer... Même s'il y a eu cette troisième place lors de la Copa América 2019, beaucoup d'Argentins ont senti que c'était le début d'une grande étape... Et la Scaloneta - la camionette pilotée par Scaloni - a rapidement glâné son premier titre, la Copa América 2021, puis ce Mondial 2022, qui permet à l'ancien joueur du Deportivo de la Corogne d'écrire son nom dans la légende des coachs argentins aux côtés Carlos Bilardo et de César Menotti, respectivement vainqueurs de la Coupe du Monde en 1986 et 1978.

Plus qu'un simple ami des joueurs

Bien moins clivant que les deux hommes récemment cités, à l'origine d'une véritable division d'idées amateurs du beau jeu et pragmatiques, Scaloni semble piocher ses inspirations un peu partout, de Pep Guardiola à son ancien coéquipier Diego Simeone. L'adaptabilité est son mot d'ordre, puisque son équipe est capable de se replier derrière et laisser le jeu à l'adversaire, comme elle peut prendre le contrôle du match quand elle le souhaite, comme ce fut le cas face aux Bleus. Si beaucoup le voyaient surtout comme un simple accompagnateur de joueurs plutôt qu'un vrai tacticien, étiquette souvent collée à Zinedine Zidane par exemple, Scaloni a prouvé avoir plus d'un tour dans son sac. Tout au long de ce Mondial et après l'échec lors du premier match contre les Saoudiens, il a su s'adapter tactiquement et a modifié les schémas de son équipe, évoluant parfois en 4-4-2, d'autres en 3-5-2, et passant en 4-3-3 en cours de match à de nombreuses reprises.

Il n'a également pas hésité à lancer des jeunes joueurs qui partaient avec un statut de remplaçant et qui ont répondu présent lorsqu'ils ont eu leur chance, à l'image de Julian Alvarez, Enzo Fernandez ou Alexis Mac Allister, qui démarraient ce Mondial avec un rôle de remplaçant. Des joueurs comme le Papu Gomez et Leandro Paredes, pourtant majeurs dans les campagnes de qualification et à la Copa América, ont ainsi dû se contenter du banc, et ça n'a d'ailleurs pas semblé les déranger. Bon tacticien et fédérateur, Scaloni a aussi réussi à mettre Lionel Messi dans les meilleures conditions, et c'était sûrement ça le plus gros enjeu pour lui. Il faut dire qu'il était plutôt bien entouré, puisqu'il pouvait s'appuyer sur des légendes comme Walter Samuel, Fabian Ayala ou Pablo Aimar dans son staff... Déjà dans la légende du foot argentin à 44 ans, Lionel Scaloni peut profiter d'un repos bien mérité...