Aston Villa : Emiliano Martinez proposé à Chelsea

Selon The Athletic, les représentants d’Emiliano Martinez ont proposé le gardien argentin à Chelsea, qui étudie désormais la possibilité de le recruter. À 33 ans, le portier voit son avenir à Aston Villa s’assombrir après l’échec de son transfert à la Juventus plus tôt ce mois-ci. Le club anglais a depuis recruté Zion Suzuki pour devenir son nouveau numéro 1, tandis que Marco Bizot a débuté la saison en Premier League.

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Chelsea pourrait donc profiter de cette situation pour renforcer un poste qui suscite déjà des interrogations. Robert Sanchez a été titularisé lors de la première journée face à Fulham et s’est rendu coupable sur les deux buts encaissés lors de la défaite (3-2). De retour après une saison en prêt à Strasbourg, Mike Penders était sur le banc. Martinez reste une référence au plus haut niveau après avoir encore brillé avec Aston Villa la saison passée et lors du parcours de l’Argentine jusqu’en finale de la Coupe du monde.